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سعر EZswap Protocol (EZSWAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EZSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EZswap Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K - تغيير سعر EZswap Protocol خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EZswap Protocol (EZSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -9.72% 60 يوم $ 0 -13.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EZswap Protocol (EZSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EZswap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.073397$ 0.073397 $ 0.073397 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +7.80%

معلومات سوق EZswap Protocol (EZSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: