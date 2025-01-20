سعر EZswap Protocol (EZSWAP)
سعر EZswap Protocol (EZSWAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EZSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EZswap Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K
- تغيير سعر EZswap Protocol خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EZswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-9.72%
|60 يوم
|$ 0
|-13.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EZswap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.04%
+7.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EZswap Protocol is revolutionizing the gaming industry as the premier Game NFT DEX Protocol and Smart Inscription Protocol, supporting ERC404, ERC721 & ERC1155. It stands out as the first platform enabling games to trade their assets seamlessly using an innovative in-game Liquidity Pool (LP) system. This system allows for the creation of LPs with NFTs and ERC-20 tokens, facilitating dynamic asset market-making without incurring fixed costs. This approach effectively controls prices and generates significant wealth effects. Additionally, EZswap Protocol pioneers in the field of smart inscription trading, tapping into the potential of inscription gaming. With its potential to attract millions of users, EZswap Protocol is poised to lead the next wave of gaming and inscription trends.
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