سعر Ezillion (EZI)
سعر Ezillion (EZI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ezillion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.06
- تغيير سعر Ezillion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EZI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EZI.
خلال اليوم، كان سعر Ezillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ezillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ezillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ezillion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-58.47%
|60 يوم
|$ 0
|-69.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ezillion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ezillion is a Decentralized Finance (Defi) launchpad for people. With the help of Ezillion’s solution, entrepreneurs can launch their crypto projects without a hassle. It allows them to create coins on Binance Smart Chain and Ethereum blockchain and fundraise. Simultaneously, the team checks every project before IDO. It includes KYC verification and audit.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EZI إلى AUD
A$--
|1 EZI إلى GBP
￡--
|1 EZI إلى EUR
€--
|1 EZI إلى USD
$--
|1 EZI إلى MYR
RM--
|1 EZI إلى TRY
₺--
|1 EZI إلى JPY
¥--
|1 EZI إلى RUB
₽--
|1 EZI إلى INR
₹--
|1 EZI إلى IDR
Rp--
|1 EZI إلى PHP
₱--
|1 EZI إلى EGP
￡E.--
|1 EZI إلى BRL
R$--
|1 EZI إلى CAD
C$--
|1 EZI إلى BDT
৳--
|1 EZI إلى NGN
₦--
|1 EZI إلى UAH
₴--
|1 EZI إلى VES
Bs--
|1 EZI إلى PKR
Rs--
|1 EZI إلى KZT
₸--
|1 EZI إلى THB
฿--
|1 EZI إلى TWD
NT$--
|1 EZI إلى CHF
Fr--
|1 EZI إلى HKD
HK$--
|1 EZI إلى MAD
.د.م--