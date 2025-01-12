سعر EyzoAI (EYZ)
سعر EyzoAI (EYZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.80K. يتم تحديث سعر EYZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EyzoAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.88
- تغيير سعر EyzoAI خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر EyzoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EyzoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EyzoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EyzoAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.34%
|30 يوم
|$ 0
|-97.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EyzoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.34%
-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EyzoAI is an advanced blockchain intelligence platform that aims to fundamentally change how investors obtain and utilize crucial, condensed information earlier for trading in the crypto market. Powered by Artificial General Intelligence (AGI), we transform information into deeper knowledge, enhancing your connections and insights to turn complex data into well-informed decisions. As the first platform of its kind, EyzoAI sets itself apart from other platforms by providing a complete view of the market, absorbing massive amounts of data, and using AGI to filter it for our users.
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