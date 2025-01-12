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سعر EyeTech (EYE) المباشر لليوم هو USD 0.00490992 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.92M . يتم تحديث سعر EYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EyeTech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.92K - تغيير سعر EyeTech خلال اليوم هو +3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر EyeTech (EYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0001497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0045715872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0066943926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0029307461666877463 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001497 +3.14% 30 يوم $ +0.0045715872 +93.11% 60 يوم $ +0.0066943926 +136.34% 90 يوم $ +0.0029307461666877463 +148.08%

تحليل سعر EyeTech (EYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EyeTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00414047$ 0.00414047 $ 0.00414047 24 ساعة مرتفع $ 0.00507951$ 0.00507951 $ 0.00507951 عالية طوال الوقت $ 0.01855543$ 0.01855543 $ 0.01855543 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +3.14% تغير السعر (7 أيام) +110.66%

معلومات سوق EyeTech (EYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: