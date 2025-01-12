سعر EyeTech (EYE)
سعر EyeTech (EYE) المباشر لليوم هو USD 0.00490992. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.92M. يتم تحديث سعر EYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EyeTech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.92K
- تغيير سعر EyeTech خلال اليوم هو +3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0001497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0045715872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0066943926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EyeTech مقابل USD هو $ +0.0029307461666877463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001497
|+3.14%
|30 يوم
|$ +0.0045715872
|+93.11%
|60 يوم
|$ +0.0066943926
|+136.34%
|90 يوم
|$ +0.0029307461666877463
|+148.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EyeTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+3.14%
+110.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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