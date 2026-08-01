سعر Eyed Exchange اليوم

السعر المباشر لمشروع Eyed Exchange (EYED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EYED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EYED.

يحتل Eyed Exchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 269,591، مع عرض متداول قدره 888.81M EYED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EYED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00360947، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EYED بمقدار -2.31% خلال الساعة الماضية و-3.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.57K.

معلومات سوق Eyed Exchange (EYED)

القيمة السوقية $ 269.59K$ 269.59K $ 269.59K الحجم (24 ساعة) $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 299.92K$ 299.92K $ 299.92K إمداد دورة التداول 888.81M 888.81M 888.81M إجمالي العرض 988,806,131.574015 988,806,131.574015 988,806,131.574015

القيمة السوقية الحالية لـ Eyed Exchange هي $ 269.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.57K. العرض المتداول لـ EYED يبلغ 888.81M، مع إجمالي عرض 988806131.574015. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 299.92K.