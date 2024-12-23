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سعر EYE Am Watching You (EYE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.89K . يتم تحديث سعر EYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EYE Am Watching You الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.73K - تغيير سعر EYE Am Watching You خلال اليوم هو -3.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 955.42M

أداء سعر EYE Am Watching You (EYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EYE Am Watching You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EYE Am Watching You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EYE Am Watching You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EYE Am Watching You مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.95% 30 يوم $ 0 -73.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EYE Am Watching You (EYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EYE Am Watching You: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0078418$ 0.0078418 $ 0.0078418 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -3.95% تغير السعر (7 أيام) -44.27%

معلومات سوق EYE Am Watching You (EYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: