سعر Eyare (EYARE)
سعر Eyare (EYARE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.33K. يتم تحديث سعر EYARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eyare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 467.47
- تغيير سعر Eyare خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M
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خلال اليوم، كان سعر Eyare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eyare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eyare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eyare مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.45%
|30 يوم
|$ 0
|-67.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eyare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.59%
-5.45%
-18.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.
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