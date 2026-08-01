سعر Exxon Mobil xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Exxon Mobil xStock (XOMX) اليوم هو $ 162.19، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XOMX الحالي إلى USD هو $ 162.19 لكل XOMX.

يحتل Exxon Mobil xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 779,566، مع عرض متداول قدره 4.81K XOMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XOMX بين $ 159.46 (أدنى) و$ 163.72 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 306.42، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 111.1.

على المدى القصير، تحرك XOMX بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و+1.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 905.60.

معلومات سوق Exxon Mobil xStock (XOMX)

القيمة السوقية $ 779.57K$ 779.57K $ 779.57K الحجم (24 ساعة) $ 905.60$ 905.60 $ 905.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 112.92M$ 112.92M $ 112.92M إمداد دورة التداول 4.81K 4.81K 4.81K إجمالي العرض 696,227.7238390046 696,227.7238390046 696,227.7238390046

القيمة السوقية الحالية لـ Exxon Mobil xStock هي $ 779.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 905.60. العرض المتداول لـ XOMX يبلغ 4.81K، مع إجمالي عرض 696227.7238390046. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 112.92M.