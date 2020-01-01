توكنوميكس Extreme Accelerationism (X/ACC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Extreme Accelerationism (X/ACC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Extreme Accelerationism (X/ACC) Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. الموقع الرسمي: https://xacc.us/ اشتر X/ACC الآن!

توكنوميكس Extreme Accelerationism (X/ACC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Extreme Accelerationism (X/ACC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.81K $ 15.81K $ 15.81K إجمالي العرض: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M العرض المتداول: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.81K $ 15.81K $ 15.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00026796 $ 0.00026796 $ 0.00026796 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001122 $ 0.00001122 $ 0.00001122 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Extreme Accelerationism (X/ACC)

توكنوميكس Extreme Accelerationism (X/ACC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Extreme Accelerationism (X/ACC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن X/ACC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن X/ACC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس X/ACC، استكشف السعر المباشر لتوكن X/ACC!

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