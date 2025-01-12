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سعر Extreme Accelerationism (X/ACC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.87K . يتم تحديث سعر X/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Extreme Accelerationism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 777.78 - تغيير سعر Extreme Accelerationism خلال اليوم هو -4.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.53M

أداء سعر Extreme Accelerationism (X/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Extreme Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Extreme Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Extreme Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Extreme Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.70% 30 يوم $ 0 +41.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Extreme Accelerationism (X/ACC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Extreme Accelerationism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.70% تغير السعر (7 أيام) -42.38%

معلومات سوق Extreme Accelerationism (X/ACC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: