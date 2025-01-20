سعر extraDNA (XDNA)
سعر extraDNA (XDNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XDNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق extraDNA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.67
- تغيير سعر extraDNA خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر extraDNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر extraDNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر extraDNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر extraDNA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-64.98%
|60 يوم
|$ 0
|-16.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر extraDNA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.24%
+5.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xHumanity is a new application based on blockchain technology that supports community building and social cross-interaction, peer-to-peer in both online and offline environments, including the most widely used social media platforms.
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