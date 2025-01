ما هو extraDNA ( XDNA )

xHumanity is a new application based on blockchain technology that supports community building and social cross-interaction, peer-to-peer in both online and offline environments, including the most widely used social media platforms.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر extraDNA (XDNA) الموقع الرسمي