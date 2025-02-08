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سعر Export Motors Platform (EMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Export Motors Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K - تغيير سعر Export Motors Platform خلال اليوم هو -12.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Export Motors Platform (EMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Export Motors Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Export Motors Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Export Motors Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Export Motors Platform مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.56% 30 يوم $ 0 -87.43% 60 يوم $ 0 -88.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Export Motors Platform (EMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Export Motors Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -12.56% تغير السعر (7 أيام) -80.32%

معلومات سوق Export Motors Platform (EMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: