سعر eXPerience Chain (XPC)
سعر eXPerience Chain (XPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eXPerience Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.24K
- تغيير سعر eXPerience Chain خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر eXPerience Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eXPerience Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eXPerience Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eXPerience Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-11.65%
|60 يوم
|$ 0
|-7.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر eXPerience Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-0.96%
-1.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The eXPerience Chain Project is an open source project aiming at a society that enables people to gain new experiences by connecting people in the real world using cryptocurrency. The cryptocurrency “eXPerience Chain (XPC)” will be the currency to create the foundation for it. In order for cryptocurrencies to be accepted by society in the future, it will be necessary to create a special user experience and some added value that can only be provided from cryptocurrencies. XPC-Project thinks that it should be fun to use cryptocurrency, and it aims the experience gained by using cryptocurrency to lead people's life long asset.
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