سعر Exotic Markets اليوم

السعر المباشر لمشروع Exotic Markets (EXO) اليوم هو $ 0.085065، مع تغير بنسبة 1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EXO الحالي إلى USD هو $ 0.085065 لكل EXO.

يحتل Exotic Markets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,407، مع عرض متداول قدره 709.98K EXO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EXO بين $ 0.083954 (أدنى) و$ 0.08529 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.78، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.077024.

على المدى القصير، تحرك EXO بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-2.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.80.

معلومات سوق Exotic Markets (EXO)

القيمة السوقية $ 77.41K$ 77.41K $ 77.41K الحجم (24 ساعة) $ 49.80$ 49.80 $ 49.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 850.65K$ 850.65K $ 850.65K إمداد دورة التداول 709.98K 709.98K 709.98K إجمالي العرض 9,999,977.061031 9,999,977.061031 9,999,977.061031

القيمة السوقية الحالية لـ Exotic Markets هي $ 77.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.80. العرض المتداول لـ EXO يبلغ 709.98K، مع إجمالي عرض 9999977.061031. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 850.65K.