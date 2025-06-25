سعر Exorde (EXD)
سعر Exorde (EXD) المباشر لليوم هو USD 0.00442051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 210.32K. يتم تحديث سعر EXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exorde الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Exorde خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.58M
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خلال اليوم، كان سعر Exorde مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exorde مقابل USD هو $ -0.0008705920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exorde مقابل USD هو $ -0.0009083334 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exorde مقابل USD هو $ -0.01142218725562351 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008705920
|-19.69%
|60 يوم
|$ -0.0009083334
|-20.54%
|90 يوم
|$ -0.01142218725562351
|-72.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exorde: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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