سعر Exohood (EXO)
سعر Exohood (EXO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exohood الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.24
- تغيير سعر Exohood خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Exohood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exohood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exohood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exohood مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ 0
|-12.80%
|60 يوم
|$ 0
|-52.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exohood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.75%
+6.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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