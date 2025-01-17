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سعر Exodus AI (EXO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.44K . يتم تحديث سعر EXO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exodus AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K - تغيير سعر Exodus AI خلال اليوم هو -20.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.42M

أداء سعر Exodus AI (EXO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Exodus AI (EXO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exodus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00724976$ 0.00724976 $ 0.00724976 تغير السعر (1 ساعة) -8.62% تغير السعر (1يوم) -20.49% تغير السعر (7 أيام) -30.82%

معلومات سوق Exodus AI (EXO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: