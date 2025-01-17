سعر Exodus AI (EXO)
سعر Exodus AI (EXO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.44K. يتم تحديث سعر EXO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exodus AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K
- تغيير سعر Exodus AI خلال اليوم هو -20.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.42M
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خلال اليوم، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exodus AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exodus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.62%
-20.49%
-30.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.
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