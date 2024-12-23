سعر ExNetwork (EXNT)
سعر ExNetwork (EXNT) المباشر لليوم هو USD 0.00484294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 333.34K. يتم تحديث سعر EXNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ExNetwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.86
- تغيير سعر ExNetwork خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.83M
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خلال اليوم، كان سعر ExNetwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ExNetwork مقابل USD هو $ -0.0003562486 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ExNetwork مقابل USD هو $ +0.0007679900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ExNetwork مقابل USD هو $ -0.00015643354886961 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003562486
|-7.35%
|60 يوم
|$ +0.0007679900
|+15.86%
|90 يوم
|$ -0.00015643354886961
|-3.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ExNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Exnetwork Token is the Social Finance token of the Exnetwork Community. It grants access to tier of investment groups and also mines EXNG - the governance token of the community. Other utilities includes being a security bond and tipping.
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