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سعر EXIT Designer Token (EXIT) المباشر لليوم هو USD 2.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EXIT Designer Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.42K - تغيير سعر EXIT Designer Token خلال اليوم هو -2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EXIT Designer Token (EXIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ -0.065565713830665 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ +0.0229481700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ +0.0594232800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.065565713830665 -2.17% 30 يوم $ +0.0229481700 +0.78% 60 يوم $ +0.0594232800 +2.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EXIT Designer Token (EXIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EXIT Designer Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 24 ساعة مرتفع $ 3.02$ 3.02 $ 3.02 عالية طوال الوقت $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -2.17% تغير السعر (7 أيام) -1.44%

معلومات سوق EXIT Designer Token (EXIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: