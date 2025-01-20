سعر EXIT Designer Token (EXIT)
سعر EXIT Designer Token (EXIT) المباشر لليوم هو USD 2.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EXIT Designer Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.42K
- تغيير سعر EXIT Designer Token خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ -0.065565713830665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ +0.0229481700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ +0.0594232800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EXIT Designer Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.065565713830665
|-2.17%
|30 يوم
|$ +0.0229481700
|+0.78%
|60 يوم
|$ +0.0594232800
|+2.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EXIT Designer Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.17%
-1.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EXIT Designer Token is a pioneering cryptocurrency that bridges digital assets with physical luxury goods. Built on the Binance Smart Chain, EXIT enables seamless conversion of popular cryptocurrencies into EXIT tokens, which can be used to purchase luxury items on the designermall.io marketplace. The platform offers over 1200 SKUs across fashion, wellness, and accessories, ensuring secure transactions, verified ownership, and an exclusive shopping experience without the need for fiat conversion.
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