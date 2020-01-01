توكنوميكس Exchange Token Plus (EXTO+) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Exchange Token Plus (EXTO+)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Exchange Token Plus (EXTO+) EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in. الموقع الرسمي: https://extoworld.io الوثيقة البيضاء: https://extoworld.io/assets/whitepaper/EXTO_Whitepaper_en.pdf اشتر EXTO+ الآن!

توكنوميكس Exchange Token Plus (EXTO+) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Exchange Token Plus (EXTO+)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 418.16M $ 418.16M $ 418.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.281979 $ 0.281979 $ 0.281979 السعر الحالي: $ 0.418462 $ 0.418462 $ 0.418462 معرفة المزيد عن سعر Exchange Token Plus (EXTO+)

توكنوميكس Exchange Token Plus (EXTO+): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Exchange Token Plus (EXTO+) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EXTO+ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EXTO+ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EXTO+، استكشف السعر المباشر لتوكن EXTO+!

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