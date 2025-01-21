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سعر Exchange Token Plus (EXTO+)

USD

مخطط سعر Exchange Token Plus (EXTO+) المباشر

$1.15
$1.15$1.15
-2.00%(1D)

سعر Exchange Token Plus (EXTO+) لليوم

سعر Exchange Token Plus (EXTO+) المباشر لليوم هو USD 1.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXTO+ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exchange Token Plus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 739.06K
- تغيير سعر Exchange Token Plus خلال اليوم هو -2.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Exchange Token Plus (EXTO+) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ -0.023997508255929 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ +0.0589899400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.023997508255929-2.04%
30 يوم$ +0.0589899400+5.13%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Exchange Token Plus (EXTO+)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exchange Token Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

-0.03%

-2.04%

+12.21%

معلومات سوق Exchange Token Plus (EXTO+)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 739.06K
$ 739.06K$ 739.06K

0.00
0.00 0.00

ما هو Exchange Token Plus ( EXTO+ )

EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in.

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المصدر Exchange Token Plus (EXTO+)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة EXTO+ إلى العملات المحلية

1 EXTO+ إلى AUD
A$1.84
1 EXTO+ إلى GBP
0.9315
1 EXTO+ إلى EUR
1.104
1 EXTO+ إلى USD
$1.15
1 EXTO+ إلى MYR
RM5.1405
1 EXTO+ إلى TRY
40.963
1 EXTO+ إلى JPY
¥179.3425
1 EXTO+ إلى RUB
114.885
1 EXTO+ إلى INR
99.5555
1 EXTO+ إلى IDR
Rp18,852.456
1 EXTO+ إلى PHP
67.275
1 EXTO+ إلى EGP
￡E.57.8335
1 EXTO+ إلى BRL
R$6.9345
1 EXTO+ إلى CAD
C$1.656
1 EXTO+ إلى BDT
140.2195
1 EXTO+ إلى NGN
1,785.7085
1 EXTO+ إلى UAH
48.5645
1 EXTO+ إلى VES
Bs62.1
1 EXTO+ إلى PKR
Rs320.689
1 EXTO+ إلى KZT
610.075
1 EXTO+ إلى THB
฿39.2265
1 EXTO+ إلى TWD
NT$37.651
1 EXTO+ إلى CHF
Fr1.0465
1 EXTO+ إلى HKD
HK$8.947
1 EXTO+ إلى MAD
.د.م11.523