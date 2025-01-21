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سعر Exchange Token Plus (EXTO+) المباشر لليوم هو USD 1.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXTO+ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exchange Token Plus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 739.06K - تغيير سعر Exchange Token Plus خلال اليوم هو -2.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Exchange Token Plus (EXTO+) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ -0.023997508255929 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ +0.0589899400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exchange Token Plus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.023997508255929 -2.04% 30 يوم $ +0.0589899400 +5.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Exchange Token Plus (EXTO+)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exchange Token Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.04% تغير السعر (7 أيام) +12.21%

معلومات سوق Exchange Token Plus (EXTO+)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: