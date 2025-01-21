سعر Exchange Genesis Ethlas Medium (XGEM)
سعر Exchange Genesis Ethlas Medium (XGEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XGEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exchange Genesis Ethlas Medium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24
- تغيير سعر Exchange Genesis Ethlas Medium خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XGEM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XGEM.
خلال اليوم، كان سعر Exchange Genesis Ethlas Medium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exchange Genesis Ethlas Medium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exchange Genesis Ethlas Medium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exchange Genesis Ethlas Medium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.89%
|60 يوم
|$ 0
|+54.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exchange Genesis Ethlas Medium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+8.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XGEM إلى AUD
A$--
|1 XGEM إلى GBP
￡--
|1 XGEM إلى EUR
€--
|1 XGEM إلى USD
$--
|1 XGEM إلى MYR
RM--
|1 XGEM إلى TRY
₺--
|1 XGEM إلى JPY
¥--
|1 XGEM إلى RUB
₽--
|1 XGEM إلى INR
₹--
|1 XGEM إلى IDR
Rp--
|1 XGEM إلى PHP
₱--
|1 XGEM إلى EGP
￡E.--
|1 XGEM إلى BRL
R$--
|1 XGEM إلى CAD
C$--
|1 XGEM إلى BDT
৳--
|1 XGEM إلى NGN
₦--
|1 XGEM إلى UAH
₴--
|1 XGEM إلى VES
Bs--
|1 XGEM إلى PKR
Rs--
|1 XGEM إلى KZT
₸--
|1 XGEM إلى THB
฿--
|1 XGEM إلى TWD
NT$--
|1 XGEM إلى CHF
Fr--
|1 XGEM إلى HKD
HK$--
|1 XGEM إلى MAD
.د.م--