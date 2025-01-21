سعر Excalibur (EXC)
سعر Excalibur (EXC) المباشر لليوم هو USD 0.00294813. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Excalibur الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.12
- تغيير سعر Excalibur خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Excalibur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Excalibur مقابل USD هو $ -0.0012659435 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Excalibur مقابل USD هو $ -0.0008295796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Excalibur مقابل USD هو $ -0.0010468398689912385 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.97%
|30 يوم
|$ -0.0012659435
|-42.94%
|60 يوم
|$ -0.0008295796
|-28.13%
|90 يوم
|$ -0.0010468398689912385
|-26.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Excalibur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-1.97%
-19.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Excalibur is a Fantom-based highly flexible and ecosystem-oriented AMM providing fee mining, swap referrals and customizable fees. It aims for long-term efficiency and sustainability through advanced shareholding mechanisms, time vault staking & project-owned liquidity.
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