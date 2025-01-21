سعر Exactly WBTC (EXAWBTC)
سعر Exactly WBTC (EXAWBTC) المباشر لليوم هو USD 102,784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXAWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exactly WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Exactly WBTC خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ -5,094.47933117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +6,563.7245696000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +4,841.3216896000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +36,368.51969918 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5,094.47933117
|-4.72%
|30 يوم
|$ +6,563.7245696000
|+6.39%
|60 يوم
|$ +4,841.3216896000
|+4.71%
|90 يوم
|$ +36,368.51969918
|+54.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
-4.72%
+6.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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