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سعر Exactly WBTC (EXAWBTC) المباشر لليوم هو USD 102,784 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXAWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Exactly WBTC خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Exactly WBTC (EXAWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ -5,094.47933117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +6,563.7245696000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +4,841.3216896000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly WBTC مقابل USD هو $ +36,368.51969918 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5,094.47933117 -4.72% 30 يوم $ +6,563.7245696000 +6.39% 60 يوم $ +4,841.3216896000 +4.71% 90 يوم $ +36,368.51969918 +54.76%

تحليل سعر Exactly WBTC (EXAWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,632$ 100,632 $ 100,632 24 ساعة مرتفع $ 108,091$ 108,091 $ 108,091 عالية طوال الوقت $ 108,533$ 108,533 $ 108,533 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) +6.17%

معلومات سوق Exactly WBTC (EXAWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: