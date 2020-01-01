توكنوميكس Exactly USD Coin (EXAUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Exactly USD Coin (EXAUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Exactly USD Coin (EXAUSDC) Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool. الموقع الرسمي: https://exact.ly/ اشتر EXAUSDC الآن!

توكنوميكس Exactly USD Coin (EXAUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Exactly USD Coin (EXAUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.99973 $ 0.99973 $ 0.99973 السعر الحالي: $ 0.999938 $ 0.999938 $ 0.999938 معرفة المزيد عن سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC)

توكنوميكس Exactly USD Coin (EXAUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Exactly USD Coin (EXAUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EXAUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EXAUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EXAUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن EXAUSDC!

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