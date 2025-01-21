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سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.999982 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXAUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly USD Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Exactly USD Coin خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.00022735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.0000175996 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000221996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00022735 -0.02% 30 يوم $ -0.0000175996 -0.00% 60 يوم $ +0.0000221996 +0.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999982$ 0.999982 $ 0.999982 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Exactly USD Coin (EXAUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: