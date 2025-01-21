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سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC)

USD

مخطط سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) المباشر

$0.999982
$0.999982$0.999982
0.00%(1D)

سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) لليوم

سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.999982. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXAUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exactly USD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Exactly USD Coin خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.00022735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.0000175996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000221996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00022735-0.02%
30 يوم$ -0.0000175996-0.00%
60 يوم$ +0.0000221996+0.00%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.999982
$ 0.999982$ 0.999982

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

0.00%

-0.02%

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معلومات سوق Exactly USD Coin (EXAUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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$ 0.00$ 0.00

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ما هو Exactly USD Coin ( EXAUSDC )

Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.

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المصدر Exactly USD Coin (EXAUSDC)

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A$1.5999712
1 EXAUSDC إلى GBP
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1 EXAUSDC إلى EUR
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1 EXAUSDC إلى USD
$0.999982
1 EXAUSDC إلى MYR
RM4.46991954
1 EXAUSDC إلى TRY
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¥155.92719326
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99.8982018
1 EXAUSDC إلى INR
86.56844174
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Rp16,393.14491808
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58.498947
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￡E.50.28909478
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R$6.02989146
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C$1.43997408
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