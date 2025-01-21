سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC)
سعر Exactly USD Coin (EXAUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.999982. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXAUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exactly USD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Exactly USD Coin خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EXAUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EXAUSDC.
خلال اليوم، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.00022735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ -0.0000175996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000221996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00022735
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0000175996
|-0.00%
|60 يوم
|$ +0.0000221996
|+0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EXAUSDC إلى AUD
A$1.5999712
|1 EXAUSDC إلى GBP
￡0.80998542
|1 EXAUSDC إلى EUR
€0.95998272
|1 EXAUSDC إلى USD
$0.999982
|1 EXAUSDC إلى MYR
RM4.46991954
|1 EXAUSDC إلى TRY
₺35.61935884
|1 EXAUSDC إلى JPY
¥155.92719326
|1 EXAUSDC إلى RUB
₽99.8982018
|1 EXAUSDC إلى INR
₹86.56844174
|1 EXAUSDC إلى IDR
Rp16,393.14491808
|1 EXAUSDC إلى PHP
₱58.498947
|1 EXAUSDC إلى EGP
￡E.50.28909478
|1 EXAUSDC إلى BRL
R$6.02989146
|1 EXAUSDC إلى CAD
C$1.43997408
|1 EXAUSDC إلى BDT
৳121.92780526
|1 EXAUSDC إلى NGN
₦1,552.76204978
|1 EXAUSDC إلى UAH
₴42.22923986
|1 EXAUSDC إلى VES
Bs53.999028
|1 EXAUSDC إلى PKR
Rs278.85498052
|1 EXAUSDC إلى KZT
₸530.490451
|1 EXAUSDC إلى THB
฿34.10938602
|1 EXAUSDC إلى TWD
NT$32.73941068
|1 EXAUSDC إلى CHF
Fr0.90998362
|1 EXAUSDC إلى HKD
HK$7.77985996
|1 EXAUSDC إلى MAD
.د.م10.01981964