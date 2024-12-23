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سعر Exactly Token (EXA) المباشر لليوم هو USD 0.157427 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 280.50K . يتم تحديث سعر EXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69K - تغيير سعر Exactly Token خلال اليوم هو -8.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78M

أداء سعر Exactly Token (EXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly Token مقابل USD هو $ -0.0146092813020652 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly Token مقابل USD هو $ -0.0585306501 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly Token مقابل USD هو $ -0.0740884679 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly Token مقابل USD هو $ -0.29997606661429825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0146092813020652 -8.49% 30 يوم $ -0.0585306501 -37.17% 60 يوم $ -0.0740884679 -47.06% 90 يوم $ -0.29997606661429825 -65.58%

تحليل سعر Exactly Token (EXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.154069$ 0.154069 $ 0.154069 24 ساعة مرتفع $ 0.174231$ 0.174231 $ 0.174231 عالية طوال الوقت $ 11.89$ 11.89 $ 11.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -8.49% تغير السعر (7 أيام) -29.94%

معلومات سوق Exactly Token (EXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: