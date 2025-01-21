سعر Exactly Optimism (EXAOP)
سعر Exactly Optimism (EXAOP) المباشر لليوم هو USD 1.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXAOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Exactly Optimism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Exactly Optimism خلال اليوم هو -4.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.07305107 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.0806143670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.2927974830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ +0.019284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.07305107
|-4.07%
|30 يوم
|$ -0.0806143670
|-4.65%
|60 يوم
|$ -0.2927974830
|-16.92%
|90 يوم
|$ +0.019284
|+1.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly Optimism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.17%
-4.07%
-3.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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