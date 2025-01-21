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سعر Exactly Optimism (EXAOP) المباشر لليوم هو USD 1.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXAOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly Optimism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Exactly Optimism خلال اليوم هو -4.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Exactly Optimism (EXAOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.07305107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.0806143670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ -0.2927974830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly Optimism مقابل USD هو $ +0.019284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.07305107 -4.07% 30 يوم $ -0.0806143670 -4.65% 60 يوم $ -0.2927974830 -16.92% 90 يوم $ +0.019284 +1.13%

تحليل سعر Exactly Optimism (EXAOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly Optimism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 24 ساعة مرتفع $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 عالية طوال الوقت $ 4.85$ 4.85 $ 4.85 تغير السعر (1 ساعة) +3.17% تغير السعر (1يوم) -4.07% تغير السعر (7 أيام) -3.63%

معلومات سوق Exactly Optimism (EXAOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: