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سعر EXA (EXA) المباشر لليوم هو USD 0.01900278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M . يتم تحديث سعر EXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EXA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.55K - تغيير سعر EXA خلال اليوم هو +9.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 76.83M

أداء سعر EXA (EXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EXA مقابل USD هو $ +0.00163991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00163991 +9.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EXA (EXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EXA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01717695$ 0.01717695 $ 0.01717695 24 ساعة مرتفع $ 0.01877077$ 0.01877077 $ 0.01877077 عالية طوال الوقت $ 0.01990015$ 0.01990015 $ 0.01990015 تغير السعر (1 ساعة) +2.87% تغير السعر (1يوم) +9.44% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق EXA (EXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: