سعر EXA (EXA)
سعر EXA (EXA) المباشر لليوم هو USD 0.01900278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M. يتم تحديث سعر EXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EXA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.55K
- تغيير سعر EXA خلال اليوم هو +9.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.83M
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خلال اليوم، كان سعر EXA مقابل USD هو $ +0.00163991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EXA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00163991
|+9.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EXA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.87%
+9.44%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.
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