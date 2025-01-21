سعر Evulus (EVU)
سعر Evulus (EVU) المباشر لليوم هو USD 0.00259695. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evulus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99
- تغيير سعر Evulus خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Evulus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evulus مقابل USD هو $ -0.0004809837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evulus مقابل USD هو $ -0.0007542737 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evulus مقابل USD هو $ -0.0013511750061156525 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ -0.0004809837
|-18.52%
|60 يوم
|$ -0.0007542737
|-29.04%
|90 يوم
|$ -0.0013511750061156525
|-34.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evulus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.08%
-8.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Evulus is a company dedicated to the orientation and education of people about the crypto world, bringing tools and improvements to make the adoption of said technology more flexible.
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