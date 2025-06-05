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سعر EvoSimGame (ESIM) المباشر لليوم هو USD 0.081925 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10M . يتم تحديث سعر ESIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EvoSimGame الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر EvoSimGame خلال اليوم هو +0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر EvoSimGame (ESIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ +0.00042377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ +0.0256401901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042377 +0.52% 30 يوم $ +0.0256401901 +31.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EvoSimGame (ESIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EvoSimGame: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.080713$ 0.080713 $ 0.080713 24 ساعة مرتفع $ 0.082468$ 0.082468 $ 0.082468 عالية طوال الوقت $ 0.091641$ 0.091641 $ 0.091641 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +0.52% تغير السعر (7 أيام) -3.94%

معلومات سوق EvoSimGame (ESIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: