سعر EvoSimGame (ESIM)
سعر EvoSimGame (ESIM) المباشر لليوم هو USD 0.081925. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10M. يتم تحديث سعر ESIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EvoSimGame الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EvoSimGame خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ +0.00042377 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ +0.0256401901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EvoSimGame مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042377
|+0.52%
|30 يوم
|$ +0.0256401901
|+31.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EvoSimGame: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+0.52%
-3.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.
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