سعر EvolvAi (EVOAI)
سعر EvolvAi (EVOAI) المباشر لليوم هو USD 0.00214074. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EvolvAi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.68
- تغيير سعر EvolvAi خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EvolvAi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EvolvAi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EvolvAi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EvolvAi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EvolvAi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-1.51%
-99.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Two sides of innovation in one platform: 🤖 Custom AI Agents – Tailored intelligence for personalized problem-solving. 🔄 Blockchain Workflow Automation – Streamlining processes for seamless efficiency. EvolvAi is a groundbreaking platform that bridges the gap between Ai customization and Blockchain Automation Workflows. With EvolvLabs, anyone can easily customize, fine-tune, and deploy pre-trained Ai models or do the same for your Blockchain Automation Workflows without any coding or technical expertise. Our intuitive no-code environment empowers users to focus on real-world applications while our cutting-edge infrastructure handles the heavy lifting in the background. Afterwards, you can share your creation on our Marketplace to monetize from it. Whether you're creating a smart Blockchain Workflow Automation or fine-tuning an Ai agents, EvolvAi makes it all seamless and accessible. With EvolvAi, innovation is no longer limited to experts – it’s available to everyone.
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