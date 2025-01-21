سعر Evire (EVIRE)
سعر Evire (EVIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.38
- تغيير سعر Evire خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Evire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-8.45%
|60 يوم
|$ 0
|-46.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Evire is a layer 1 blockchain project designed to support a new era of dApps across various specialized domains, including AI, gaming, RWA and DePIN. By providing native support tailored to these sectors, Evire enables developers to leverage blockchain technology for creating advanced, secure and efficient dApps. Its architecture includes unique frameworks for each domain, integrating essential features like off-chain computation, decentralized storage and specialized smart contract libraries to support the unique needs of different applications.
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