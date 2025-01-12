سعر Evin Token (EVIN)
سعر Evin Token (EVIN) المباشر لليوم هو USD 0.04144891. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.17K. يتم تحديث سعر EVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evin Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91
- تغيير سعر Evin Token خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 945.00K
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خلال اليوم، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ +0.0424578303 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ -0.0134882421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ -0.06740452974394275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ +0.0424578303
|+102.43%
|60 يوم
|$ -0.0134882421
|-32.54%
|90 يوم
|$ -0.06740452974394275
|-61.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evin Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.18%
+1.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
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