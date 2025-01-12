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سعر Evin Token (EVIN) المباشر لليوم هو USD 0.04144891 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.17K . يتم تحديث سعر EVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Evin Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91 - تغيير سعر Evin Token خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 945.00K

أداء سعر Evin Token (EVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ +0.0424578303 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ -0.0134882421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Evin Token مقابل USD هو $ -0.06740452974394275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ +0.0424578303 +102.43% 60 يوم $ -0.0134882421 -32.54% 90 يوم $ -0.06740452974394275 -61.92%

تحليل سعر Evin Token (EVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Evin Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04130174$ 0.04130174 $ 0.04130174 24 ساعة مرتفع $ 0.04152896$ 0.04152896 $ 0.04152896 عالية طوال الوقت $ 0.491699$ 0.491699 $ 0.491699 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) +1.42%

معلومات سوق Evin Token (EVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: