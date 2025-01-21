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سعر Every Game (EGAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Every Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.68 - تغيير سعر Every Game خلال اليوم هو -5.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Every Game (EGAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.57% 30 يوم $ 0 -24.09% 60 يوم $ 0 -3.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Every Game (EGAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Every Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04817642$ 0.04817642 $ 0.04817642 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -5.57% تغير السعر (7 أيام) -20.69%

معلومات سوق Every Game (EGAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: