سعر Every Game (EGAME)
سعر Every Game (EGAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Every Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.68
- تغيير سعر Every Game خلال اليوم هو -5.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Every Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.57%
|30 يوم
|$ 0
|-24.09%
|60 يوم
|$ 0
|-3.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Every Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-5.57%
-20.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks.
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