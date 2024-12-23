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سعر EverValue Coin (EVA) المباشر لليوم هو USD 0.578415 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.39M . يتم تحديث سعر EVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EverValue Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.56K - تغيير سعر EverValue Coin خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.47M

أداء سعر EverValue Coin (EVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EverValue Coin مقابل USD هو $ -0.0096170807716324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EverValue Coin مقابل USD هو $ -0.0216445206 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EverValue Coin مقابل USD هو $ +0.2422778568 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EverValue Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0096170807716324 -1.63% 30 يوم $ -0.0216445206 -3.74% 60 يوم $ +0.2422778568 +41.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EverValue Coin (EVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EverValue Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.574804$ 0.574804 $ 0.574804 24 ساعة مرتفع $ 0.590819$ 0.590819 $ 0.590819 عالية طوال الوقت $ 0.653795$ 0.653795 $ 0.653795 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -7.78%

معلومات سوق EverValue Coin (EVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: