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سعر EverRise SOL (RISE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RISE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EverRise SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.69 - تغيير سعر EverRise SOL خلال اليوم هو -10.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EverRise SOL (RISE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EverRise SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EverRise SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EverRise SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EverRise SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.87% 30 يوم $ 0 +6.89% 60 يوم $ 0 -25.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EverRise SOL (RISE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EverRise SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -10.87% تغير السعر (7 أيام) +21.16%

معلومات سوق EverRise SOL (RISE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: