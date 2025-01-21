سعر EverReflect (EVRF)
سعر EverReflect (EVRF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EverReflect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.14
- تغيير سعر EverReflect خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EverReflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EverReflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EverReflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EverReflect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.75%
|60 يوم
|$ 0
|+8.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EverReflect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EverReflect is a hyper reflection utility token with tax reduction & delayed dev burn. EVRF holders will earn a 15% Reward in Binance-Peg (BUSD) reflections for every BUY/SELL (Min. 1,000,000 Tokens)
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