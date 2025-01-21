سعر EVERMOON SOL (EVERMOON)
سعر EVERMOON SOL (EVERMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVERMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EVERMOON SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 490.00
- تغيير سعر EVERMOON SOL خلال اليوم هو -17.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.64%
|30 يوم
|$ 0
|+2.66%
|60 يوم
|$ 0
|-45.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EVERMOON SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-17.64%
+25.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is EVERMOON SOL(EVERMOON)? EVERMOON is a meme cryptocurrency token on Solana blockchain with zero percent tax fees on buy and sell transactions. The total supply of EVERMOON is 719,986,219. Individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity.Team strives to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community.
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