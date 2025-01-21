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سعر EVERMOON SOL (EVERMOON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EVERMOON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EVERMOON SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 490.00 - تغيير سعر EVERMOON SOL خلال اليوم هو -17.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EVERMOON SOL (EVERMOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EVERMOON SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.64% 30 يوم $ 0 +2.66% 60 يوم $ 0 -45.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EVERMOON SOL (EVERMOON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EVERMOON SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00439105$ 0.00439105 $ 0.00439105 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -17.64% تغير السعر (7 أيام) +25.75%

معلومات سوق EVERMOON SOL (EVERMOON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: