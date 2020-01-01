توكنوميكس Everlodge (ELDG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Everlodge (ELDG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Everlodge (ELDG) Everlodge have created a groundbreaking business model which aims to reimagine the holiday home landscape. Everlodge’s platform is the ideal marketplace for investors to buy fractions of; a multi-million dollar hotel in New York, an AirBNB in London and a villa in the Maldives. Requiring less than $250 to get started and purchased solely with cryptocurrency, Everlodge’s marketplace operates within 3 parameters; complete decentralization, instantaneous purchases and full anonymity. Users of the Everlodge platform all get the advantages of a real estate investor such as; Appreciation in the value of assets Passive income in the form of monthly payments Ability to decide which properties and developments they would like to invest in Our vision is to make the real estate market accessible to investors worldwide regardless of their origin, country, or credit score with a global decentralized Real Estate NFT marketplace backed by real world properties. Enjoy Real Estate NFT investments without banks, hidden fees, or geographic limits. الموقع الرسمي: https://everlodge.io/ الوثيقة البيضاء: https://everlodge.gitbook.io/everlodge-whitepaper/ اشتر ELDG الآن!

توكنوميكس Everlodge (ELDG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Everlodge (ELDG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 538.95K $ 538.95K $ 538.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02984042 $ 0.02984042 $ 0.02984042 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00067369 $ 0.00067369 $ 0.00067369 معرفة المزيد عن سعر Everlodge (ELDG)

توكنوميكس Everlodge (ELDG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Everlodge (ELDG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELDG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELDG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELDG، استكشف السعر المباشر لتوكن ELDG!

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