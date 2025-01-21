سعر Everlodge (ELDG)
سعر Everlodge (ELDG) المباشر لليوم هو USD 0.00089196. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELDG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Everlodge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K
- تغيير سعر Everlodge خلال اليوم هو -7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0004091780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0005529202 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0022297530949848775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.86%
|30 يوم
|$ -0.0004091780
|-45.87%
|60 يوم
|$ -0.0005529202
|-61.98%
|90 يوم
|$ -0.0022297530949848775
|-71.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Everlodge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-7.86%
-10.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everlodge have created a groundbreaking business model which aims to reimagine the holiday home landscape. Everlodge’s platform is the ideal marketplace for investors to buy fractions of; a multi-million dollar hotel in New York, an AirBNB in London and a villa in the Maldives. Requiring less than $250 to get started and purchased solely with cryptocurrency, Everlodge’s marketplace operates within 3 parameters; complete decentralization, instantaneous purchases and full anonymity. Users of the Everlodge platform all get the advantages of a real estate investor such as; Appreciation in the value of assets Passive income in the form of monthly payments Ability to decide which properties and developments they would like to invest in Our vision is to make the real estate market accessible to investors worldwide regardless of their origin, country, or credit score with a global decentralized Real Estate NFT marketplace backed by real world properties. Enjoy Real Estate NFT investments without banks, hidden fees, or geographic limits.
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