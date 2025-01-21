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سعر Everlodge (ELDG) المباشر لليوم هو USD 0.00089196 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ELDG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Everlodge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K - تغيير سعر Everlodge خلال اليوم هو -7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Everlodge (ELDG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0004091780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0005529202 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Everlodge مقابل USD هو $ -0.0022297530949848775 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.86% 30 يوم $ -0.0004091780 -45.87% 60 يوم $ -0.0005529202 -61.98% 90 يوم $ -0.0022297530949848775 -71.42%

تحليل سعر Everlodge (ELDG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Everlodge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00086429$ 0.00086429 $ 0.00086429 24 ساعة مرتفع $ 0.00096814$ 0.00096814 $ 0.00096814 عالية طوال الوقت $ 0.02984042$ 0.02984042 $ 0.02984042 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -7.86% تغير السعر (7 أيام) -10.25%

معلومات سوق Everlodge (ELDG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: