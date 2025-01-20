سعر Everflow Token (EFT)
سعر Everflow Token (EFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Everflow Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 380.25
- تغيير سعر Everflow Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EFT.
خلال اليوم، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.66%
|60 يوم
|$ 0
|-11.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Everflow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everflow Exchange is a community-focused, decentralized perpetual trading platform offering a large selection of assets and first-rate customer service, enabling users to become part of the DeFi movement, changing the game for decentralized trade. Everflow represents a new step toward financial sovereignty, liquidity, and accessibility as a Decentralized Perpetual Exchange.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EFT إلى AUD
A$--
|1 EFT إلى GBP
￡--
|1 EFT إلى EUR
€--
|1 EFT إلى USD
$--
|1 EFT إلى MYR
RM--
|1 EFT إلى TRY
₺--
|1 EFT إلى JPY
¥--
|1 EFT إلى RUB
₽--
|1 EFT إلى INR
₹--
|1 EFT إلى IDR
Rp--
|1 EFT إلى PHP
₱--
|1 EFT إلى EGP
￡E.--
|1 EFT إلى BRL
R$--
|1 EFT إلى CAD
C$--
|1 EFT إلى BDT
৳--
|1 EFT إلى NGN
₦--
|1 EFT إلى UAH
₴--
|1 EFT إلى VES
Bs--
|1 EFT إلى PKR
Rs--
|1 EFT إلى KZT
₸--
|1 EFT إلى THB
฿--
|1 EFT إلى TWD
NT$--
|1 EFT إلى CHF
Fr--
|1 EFT إلى HKD
HK$--
|1 EFT إلى MAD
.د.م--