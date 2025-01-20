احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EFT.

سعر Everflow Token (EFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Everflow Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 380.25 - تغيير سعر Everflow Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Everflow Token (EFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Everflow Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -20.66% 60 يوم $ 0 -11.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Everflow Token (EFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Everflow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -15.74%

معلومات سوق Everflow Token (EFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: