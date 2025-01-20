سعر EverETH (EETH)
سعر EverETH (EETH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EverETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.10
- تغيير سعر EverETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EverETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EverETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EverETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EverETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.27%
|60 يوم
|$ 0
|-5.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EverETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EverETH aims to become a leading innovator and creator of decentralized applications (dApps) and protocols on the Ethereum blockchain. EETH holders earn dividends in ETH based on their share of the total token supply from the EverETH's revenue. Furthermore, EETH holders have governance power, actively participating in DAO votes to shape the platform's future.
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