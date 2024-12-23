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سعر Everdome (DOME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.24M . يتم تحديث سعر DOME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Everdome الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.64K - تغيير سعر Everdome خلال اليوم هو -7.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.03B

أداء سعر Everdome (DOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.87% 30 يوم $ 0 +98.06% 60 يوم $ 0 +34.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Everdome (DOME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Everdome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.094188$ 0.094188 $ 0.094188 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -7.87% تغير السعر (7 أيام) -10.51%

معلومات سوق Everdome (DOME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: