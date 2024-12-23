سعر Everdome (DOME)
سعر Everdome (DOME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.24M. يتم تحديث سعر DOME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Everdome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.64K
- تغيير سعر Everdome خلال اليوم هو -7.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.03B
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خلال اليوم، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Everdome مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.87%
|30 يوم
|$ 0
|+98.06%
|60 يوم
|$ 0
|+34.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Everdome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-7.87%
-10.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience - to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.
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