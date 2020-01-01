توكنوميكس Evercraft Ecotechnologies (ECET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Evercraft Ecotechnologies (ECET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Evercraft Ecotechnologies (ECET) Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. الموقع الرسمي: https://ecet.io الوثيقة البيضاء: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf اشتر ECET الآن!

توكنوميكس Evercraft Ecotechnologies (ECET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Evercraft Ecotechnologies (ECET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M إجمالي العرض: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M العرض المتداول: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0054205 $ 0.0054205 $ 0.0054205 السعر الحالي: $ 0.00882757 $ 0.00882757 $ 0.00882757 معرفة المزيد عن سعر Evercraft Ecotechnologies (ECET)

توكنوميكس Evercraft Ecotechnologies (ECET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Evercraft Ecotechnologies (ECET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ECET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ECET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ECET، استكشف السعر المباشر لتوكن ECET!

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