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سعر Evercraft Ecotechnologies (ECET) المباشر لليوم هو USD 0.03618489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.95M . يتم تحديث سعر ECET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Evercraft Ecotechnologies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 487.29K - تغيير سعر Evercraft Ecotechnologies خلال اليوم هو +2.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 689.20M

أداء سعر Evercraft Ecotechnologies (ECET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Evercraft Ecotechnologies مقابل USD هو $ +0.00089147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Evercraft Ecotechnologies مقابل USD هو $ -0.0125272740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Evercraft Ecotechnologies مقابل USD هو $ +0.0160316033 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Evercraft Ecotechnologies مقابل USD هو $ +0.00795113798311278 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00089147 +2.53% 30 يوم $ -0.0125272740 -34.62% 60 يوم $ +0.0160316033 +44.30% 90 يوم $ +0.00795113798311278 +28.16%

تحليل سعر Evercraft Ecotechnologies (ECET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Evercraft Ecotechnologies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03525402$ 0.03525402 $ 0.03525402 24 ساعة مرتفع $ 0.03627982$ 0.03627982 $ 0.03627982 عالية طوال الوقت $ 0.289167$ 0.289167 $ 0.289167 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +2.53% تغير السعر (7 أيام) -10.81%

معلومات سوق Evercraft Ecotechnologies (ECET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: