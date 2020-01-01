توكنوميكس Eve AI (EVEAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Eve AI (EVEAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Eve AI (EVEAI) EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation. الموقع الرسمي: https://eveai.xyz الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.eveai.xyz اشتر EVEAI الآن!

توكنوميكس Eve AI (EVEAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Eve AI (EVEAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 153.41K $ 153.41K $ 153.41K إجمالي العرض: $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M العرض المتداول: $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 153.41K $ 153.41K $ 153.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.205454 $ 0.205454 $ 0.205454 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00128919 $ 0.00128919 $ 0.00128919 السعر الحالي: $ 0.00177132 $ 0.00177132 $ 0.00177132 معرفة المزيد عن سعر Eve AI (EVEAI)

توكنوميكس Eve AI (EVEAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Eve AI (EVEAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EVEAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EVEAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EVEAI، استكشف السعر المباشر لتوكن EVEAI!

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