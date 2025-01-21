سعر Evanesco Network (EVA)
سعر Evanesco Network (EVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evanesco Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.26
- تغيير سعر Evanesco Network خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.99%
|30 يوم
|$ 0
|-3.43%
|60 يوم
|$ 0
|+6.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evanesco Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.99%
-9.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EVA provides a decentralized, flexible, and secure network infrastructure for the encryption ecosystem, which provides an easy-to-use and unified security fortress privacy protocol layer middleware product for multiple chains. In the multi-chain ecology, EVA completes a scalable, high-efficiency, heterogeneous cross-chain privacy asset agreement. As a result, EVA can provide safe, reliable, and efficient network access and encrypted financial services for many ecosystems such as Web3.0 applications, NFT, and DeFi.
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