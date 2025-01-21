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سعر Evanesco Network (EVA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Evanesco Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.26 - تغيير سعر Evanesco Network خلال اليوم هو -0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Evanesco Network (EVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Evanesco Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.99% 30 يوم $ 0 -3.43% 60 يوم $ 0 +6.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Evanesco Network (EVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Evanesco Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.369513$ 0.369513 $ 0.369513 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.99% تغير السعر (7 أيام) -9.66%

معلومات سوق Evanesco Network (EVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: