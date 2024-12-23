احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EVAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EVAI.

سعر EVA Intelligence (EVAI) المباشر لليوم هو USD 0.01719605 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 288.89K . يتم تحديث سعر EVAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EVA Intelligence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.19 - تغيير سعر EVA Intelligence خلال اليوم هو +0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.80M

أداء سعر EVA Intelligence (EVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ +0.00010092 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ -0.0100339192 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ -0.0165696236 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010092 +0.59% 30 يوم $ -0.0100339192 -58.35% 60 يوم $ -0.0165696236 -96.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EVA Intelligence (EVAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EVA Intelligence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01670714$ 0.01670714 $ 0.01670714 24 ساعة مرتفع $ 0.01722574$ 0.01722574 $ 0.01722574 عالية طوال الوقت $ 0.662222$ 0.662222 $ 0.662222 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.59% تغير السعر (7 أيام) -44.58%

معلومات سوق EVA Intelligence (EVAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: