سعر EVA Intelligence (EVAI)
سعر EVA Intelligence (EVAI) المباشر لليوم هو USD 0.01719605. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 288.89K. يتم تحديث سعر EVAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EVA Intelligence الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.19
- تغيير سعر EVA Intelligence خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.80M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EVAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EVAI.
خلال اليوم، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ +0.00010092 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ -0.0100339192 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ -0.0165696236 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EVA Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010092
|+0.59%
|30 يوم
|$ -0.0100339192
|-58.35%
|60 يوم
|$ -0.0165696236
|-96.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EVA Intelligence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.59%
-44.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EVAI إلى AUD
A$0.0273417195
|1 EVAI إلى GBP
￡0.0135848795
|1 EVAI إلى EUR
€0.0163362475
|1 EVAI إلى USD
$0.01719605
|1 EVAI إلى MYR
RM0.077038304
|1 EVAI إلى TRY
₺0.6051289995
|1 EVAI إلى JPY
¥2.6889463385
|1 EVAI إلى RUB
₽1.7693015845
|1 EVAI إلى INR
₹1.46166425
|1 EVAI إلى IDR
Rp277.3556063315
|1 EVAI إلى PHP
₱1.0082044115
|1 EVAI إلى EGP
￡E.0.874247182
|1 EVAI إلى BRL
R$0.104551984
|1 EVAI إلى CAD
C$0.0245903515
|1 EVAI إلى BDT
৳2.0461579895
|1 EVAI إلى NGN
₦26.5780429195
|1 EVAI إلى UAH
₴0.718107048
|1 EVAI إلى VES
Bs0.87699855
|1 EVAI إلى PKR
Rs4.766057218
|1 EVAI إلى KZT
₸8.9937061105
|1 EVAI إلى THB
฿0.589480594
|1 EVAI إلى TWD
NT$0.560935151
|1 EVAI إلى CHF
Fr0.0153044845
|1 EVAI إلى HKD
HK$0.1336133085
|1 EVAI إلى MAD
.د.م0.172304421