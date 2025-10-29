معلومات سعر Eva AI Companion (EVA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000684 24 ساعة منخفض $ 0.0000070 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000684 24 ساعة مرتفع $ 0.0000070 عالية طوال الوقت $ 0.00022567 أدنى سعر $ 0.0000063 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) +5.50%

سعر Eva AI Companion (EVA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000698. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EVA بين أدنى سعر $ 0.00000684 وأعلى سعر $ 0.0000070، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEVA على الإطلاق هو $ 0.00022567، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000063.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EVA +0.31% على مدار الساعة الماضية، +0.81% على مدار 24 ساعة، و +5.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eva AI Companion (EVA)

القيمة السوقية $ 6.97K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.97K إمداد دورة التداول 999.51M إجمالي العرض 999,514,526.731575

القيمة السوقية الحالية لـ Eva AI Companion هي $ 6.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVA يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999514526.731575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.97K.